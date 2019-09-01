Почему болит печень и как восстановить этот орган

Печень — один из самых важных органов в нашем теле. Без нее наш организм не смог выводить вредные вещества, а также печень участвует в переваривании пищи и синтезе жизненно важных веществ. Нарушения в работе печени — распространенная проблема. В этой статье выясняем, как не пропустить опасные симптомы и как лечить этот орган.

Не игнорируйте печень

Если вас регулярно беспокоят тянущие, спазматические боли и неприятные ощущения в области печени, нужно немедленно обратиться к гепатологу, гастроэнтерологу или хотя бы терапевту. Сама по себе печень болеть не может, у нее нет болевых рецепторов. Но если болезнь зашла далеко, печень отекает, увеличивается и давит на стенки окружающей ее оболочки, в которой нервные окончания уже есть — так возникает чувство тяжести или боли.

Какие еще есть симптомы болезней печени

Если говорить о боли, то это уже серьезный знак, но печень сигнализирует о проблемах болью в ней не всегда. Иногда возникает дискомфорт в совсем других местах: например, боль редуцирует переднюю часть живота, поясничную область, а иногда даже в плечо.

А иногда можно вообще ничего неприятного не ощущать. Но есть признаки, по которым можно понять, что со здоровьем не все в порядке. Если чувствуете сразу несколько — как можно быстрее обращайтесь к врачу. Так, быстрая утомляемость, усталость, потеря веса, тошнота, головокружения, горьковатый привкус во рту, отеки лодыжек, постоянное вздутие живота, зуд непонятного происхождения — все это повод проверить печень. Далее перечислим основные заболевания этого органа.

Вирусные гепатиты

Это заболевание вызывают гепатовирусы — А, В, С или D. Самый безобидный из них — вирус типа, А, еще его называют желтухой или болезнью Боткина. Как и другие кишечные инфекции, он передается с грязной пищей или водой. От этого вируса есть прививки, да и симптомы очень характерные, так что болезнь легко выявить. А вот вирусы В, С и более редкий D — гораздо серьезнее. Передаются они с кровью или спермой. Привиться от них нельзя, а симптоматика неявная, их можно спутать с обычным недомоганием. Самое страшное, что эти патологии в большинстве случаев становятся хроническими, что грозит циррозом, печеночной недостаточностью или даже раком печени.

Алкогольный гепатит

Это тоже воспаление печени, но его провоцирует не вирус, а спиртное. Злоупотребление алкоголем разрушает печень и может в итоге привести к циррозу. А при циррозе печень вообще перестает выполнять свои функции, так как ее ткань заменяется на рубцовую.

Жировая болезнь печени

Да, на печени тоже может откладываться лишний жир, как на талии. Жировая ткань накапливается в клетках печени, размеры органа увеличиваются, и это не дает ему выполнять свои функции.

Абсцесс печени

При абсцессе в печени образуется полость, содержащая инфицированную жидкость или гной. Причиной абсцесса могут стать бактериальные, грибковые или паразитарные инфекции. Как правило, это заболевание сопровождается повышенной температурой сильным дискомфортом в области печени.

Рак печени

Рак печени — один из самых коварных видов онкологии. Опухоль часто не дает о себе знать очень долго, пока болезнь не перейдет на поздние стадии. Онкология нередко становится следствием хронического гепатита или цирроза. Именно поэтому состояние печени необходимо контролировать, даже если она вас сильно не беспокоит.