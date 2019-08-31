Вейп: курительные смеси разрушают легкие

Американские специалисты из Центра по контролю и профилактике заболеваний выявили 193 случая тяжелых заболеваний легких, связанных с вейпингом, пишет LiveScience.

Пациенты сообщали о затрудненном дыхании, одышке и боли в груди. У некоторых появились рвота, лихорадка, диарея, усталость. Лечение не помогло полностью устранить сбои в организме и через некоторое время признаки недомогания у пациентов вернулись.

В общей сложности 22 человека от 17 до 39 лет были госпитализированы с тяжелыми респираторными заболеваниями, одного из них не удалось спасти. Парню было всего 20 лет. Все пострадавшие пользовались электронными парогенераторами. Уже известно, что в состав курительных смесей входили наркотические вещества.

Считается, что электронные сигареты помогают бросить курить и не так вредны для здоровья, как обычные. Но специалисты подчеркивают: в парогенераторах очень много вредных веществ — ультратонких частиц, свинца, летучих органических соединений. Все они вызывают рак и другие серьезные заболевания.