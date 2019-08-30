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Врач обнаружил ядовитого паука в ухе американки 

Anews 1 час назад
Врач обнаружил ядовитого паука в ухе американки
Фото: Anews
Укус паука-отшельника может вызвать некроз кожи и тканей, а также лихорадку, тошноту и судороги.
Американка Сьюзи Торрес, проживающая в штате Миссури, почувствовала себя неважно. Причиной этого стал паук, сообщает CBS News.
У женщины заболела голова, а в левом ухе стал слышен какой-то свистящий звук. Сьюзи подумала, что когда она в выходные купалась в пруду, в ухо попала вода.
Сьюзи Торрес во время интервью. Фото: YouTube
Женщина решила не терпеть неприятные симптомы, а обратиться в больницу.
Во время осмотра врач выяснил, что в ухе женщины находится коричневый паук-отшельник, яд которого чрезвычайно опасен для человека.
YouTube
Извлеченный паук
Врач не стал пугать Торрес, а просто сообщил, что в ее ушной раковине находится небольшое насекомое, которое он постарается аккуратно извлечь.
Как специалист ни пытался сберечь нервы пациентки — Сьюзи пришла в ужас и запаниковала.
Доктор хладнокровно начал процедуру и извлек паука из уха, продемонстрировав его женщине.
YouTube
Тогда то Сьюзи и узнала, какой опасности подвергалась, ведь укус паук-отшельника мог вызвать некроз кожи и тканей. Также могла начаться лихорадка, тошнота, судороги и боль в суставах. При самом худшем исходе, не удалось бы спасти ее жизнь.
Столь опасный вид паука встречается в 15 штатах Америки. Каждый год регистрируется до 150 случаев укусов людей пауками-отшельниками.
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Болезни и лекарства , CBS
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