Какие лекарства опасно принимать летом

В некоторых лекарствах содержатся химические вещества, которые при длительном контакте с ультрафиолетом могут быть опасны. Они вызывают фотосенсибилизацию — повышенную чувствительность человека к солнцу.

Чем опасно

Фотосенсибилизация бывает двух видов: фототоксическая и фотоаллергическая. В первом случае реакция возникает сразу же на открытых участках кожи. Она проявляется в виде покраснений, волдырей, отеков и отслоения ногтевых пластин. Вторую реакцию можно распознать только через день или три. Чаще всего в этом случае проявляются покраснения, зуд и прыщи. Дерматиты возникают и на закрытых участках кожи.

Какие лекарства могут вызвать фотосенсибилизацию

Существует ряд лекарств, которые не стоит принимать, если вы часто находитесь под воздействием прямых солнечных лучей. К ним относятся: антибиотики ряда тетрациклинов и сульфаниламидов, ибупрофен, напроксен, мочегонное, ретиноиды, препараты от холестерина, антидепрессанты и нейролептики, глипизид, глибурид, оральные контрацептивы и эналаприл.

Что делать, если появилась фотосенсибилизация

Для того, чтобы это заболевание не проявилось, попробуйте найти аналоги лекарствам, которые вы пьете. Если такого варианта нет, то необходимо использовать крем SPF 50 и наносить его плотным слоем на кожу. Если вы чувствуете, что у вас начала проявляться чувствительность к солнцу, попробуйте максимально уберечь себя от попадания лучей: носите закрытую одежду, головные уборы и пейте много воды.