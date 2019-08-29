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Как популярные препараты калечат наше здоровье 

Рамблер 5 часов назад
Когда врач назначает нам знакомые лекарства, мы употребляем их без раздумий. А между тем многие привычные препараты не помогают выздороветь, а лишь ухудшают состояние здоровья.
Одна из главных ошибок пациентов — пить средства от сухого кашля, когда они страдают от влажного. В этом случае мокрота скапливается в дыхательных путях, а воспаление переходит в более глубокую форму, что может привести к пневмонии.
Небезопасны и капли для носа. Так, через пару недель использования нафтизина и других похожих препаратов, у человека вырабатывается зависимость из-за сужения сосудов. Впоследствии ему приходится регулярно капать нос даже тогда, когда болезнь отступила.
Мало кто знает, но слабительное и вовсе может привести к развитию злокачественной опухоли. Проблема в том, что данные препараты повреждают нервные окончания кишечника: раздражают слизистую и вымывают защитный слой.
И наконец, следует помнить о том, что частое употребление обезболивающих лекарств способно спровоцировать инсульт, поскольку такие препараты негативно сказываются на выделительной системе почек и печени, а также попросту опасны для сердца. Еще большая опасность заключается в том, что постоянный прием обезболивающих затрудняет постановку диагноза. От боли человек избавляется, и из-за этого выявить ее истинные причины становится гораздо сложнее.
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Болезни и лекарства , Видео
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