Нужно ли лечить сонный паралич

Исследователи пришли к выводу, что в большинстве случаев сонный паралич является признаком того, что тело не может спокойно преодолеть все стадии. Однако это состояние никак не угрожает жизни и здоровью человека.

При сонном параличе человек пребывает в сознании, но не может пошевелиться. Приступы случаются в промежуточный период между сном и бодрствованием и могут продолжаться от нескольких секунд до нескольких минут.

Физиологически состояние близко к естественному параличу, который наступает во время быстрого сна. Его биологический смысл состоит в препятствовании резким движениям, которые вероятнее всего разбудят человека, погрузившегося в сон. Во время же сонного паралича мозг как раз просыпается, а вот тело — нет, поэтому какое-то время человек не может двигаться.

затрудненным дыханием или даже удушьем,

учащенным сердцебиением,

чувством ужаса,

ощущением присутствия постороннего существа,

ощущением движения тела. Паралич всего тела может сопровождаться:

попробуйте быстро двигать глазами или языком,

или, наоборот, полностью расслабьтесь и дышите глубоко, несмотря на удушье,

начните считать или обдумывать что-то, чтобы активнее задействовать мозг. Есть несколько способов, которые помогают выйти из состояния сонного паралича:

дефицит сна,

резкая перемена жизненных циклов,

сильный стресс,

привычка спать на спине,

некоторые психические расстройства,

нарколепсия,

прием некоторых препаратов, особенно при СДВГ. Причины, которые увеличивают вероятность появления сонного паралича: