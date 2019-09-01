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Нужно ли лечить сонный паралич 

Рамблер 4 часа назад
Нужно ли лечить сонный паралич
Фото: depositphotos.com
Исследователи пришли к выводу, что в большинстве случаев сонный паралич является признаком того, что тело не может спокойно преодолеть все стадии. Однако это состояние никак не угрожает жизни и здоровью человека.
При сонном параличе человек пребывает в сознании, но не может пошевелиться. Приступы случаются в промежуточный период между сном и бодрствованием и могут продолжаться от нескольких секунд до нескольких минут.
Физиологически состояние близко к естественному параличу, который наступает во время быстрого сна. Его биологический смысл состоит в препятствовании резким движениям, которые вероятнее всего разбудят человека, погрузившегося в сон. Во время же сонного паралича мозг как раз просыпается, а вот тело — нет, поэтому какое-то время человек не может двигаться.
Паралич всего тела может сопровождаться:
  • затрудненным дыханием или даже удушьем,
  • учащенным сердцебиением,
  • чувством ужаса,
  • ощущением присутствия постороннего существа,
  • ощущением движения тела.
Есть несколько способов, которые помогают выйти из состояния сонного паралича:
  • попробуйте быстро двигать глазами или языком,
  • или, наоборот, полностью расслабьтесь и дышите глубоко, несмотря на удушье,
  • начните считать или обдумывать что-то, чтобы активнее задействовать мозг.
Причины, которые увеличивают вероятность появления сонного паралича:
  • дефицит сна,
  • резкая перемена жизненных циклов,
  • сильный стресс,
  • привычка спать на спине,
  • некоторые психические расстройства,
  • нарколепсия,
  • прием некоторых препаратов, особенно при СДВГ.
Обычно сонный паралич никак не лечится, и вам нет нужды обращаться к врачу (если, конечно, это состояние не является следствием психического расстройства или нарколепсии). Однако стоит посетить доктора, если:
  • приступы в ночное время становятся причиной повышенной тревожности днем,
  • днем вы постоянно чувствуете себя усталыми и невыспавшимися,
  • приступы продолжаются дольше, чем несколько минут.
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