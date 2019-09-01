Нужно ли лечить сонный паралич 

Исследователи пришли к выводу, что в большинстве случаев сонный паралич является признаком того, что тело не может спокойно преодолеть все стадии. Однако это состояние никак не угрожает жизни и здоровью человека.
При сонном параличе человек пребывает в сознании, но не может пошевелиться. Приступы случаются в промежуточный период между сном и бодрствованием и могут продолжаться от нескольких секунд до нескольких минут.
Физиологически состояние близко к естественному параличу, который наступает во время быстрого сна. Его биологический смысл состоит в препятствовании резким движениям, которые вероятнее всего разбудят человека, погрузившегося в сон. Во время же сонного паралича мозг как раз просыпается, а вот тело — нет, поэтому какое-то время человек не может двигаться.
Паралич всего тела может сопровождаться:
- затрудненным дыханием или даже удушьем,
- учащенным сердцебиением,
- чувством ужаса,
- ощущением присутствия постороннего существа,
- ощущением движения тела.
Есть несколько способов, которые помогают выйти из состояния сонного паралича:
- попробуйте быстро двигать глазами или языком,
- или, наоборот, полностью расслабьтесь и дышите глубоко, несмотря на удушье,
- начните считать или обдумывать что-то, чтобы активнее задействовать мозг.
Причины, которые увеличивают вероятность появления сонного паралича:
- дефицит сна,
- резкая перемена жизненных циклов,
- сильный стресс,
- привычка спать на спине,
- некоторые психические расстройства,
- нарколепсия,
- прием некоторых препаратов, особенно при СДВГ.
Обычно сонный паралич никак не лечится, и вам нет нужды обращаться к врачу (если, конечно, это состояние не является следствием психического расстройства или нарколепсии). Однако стоит посетить доктора, если:
- приступы в ночное время становятся причиной повышенной тревожности днем,
- днем вы постоянно чувствуете себя усталыми и невыспавшимися,
- приступы продолжаются дольше, чем несколько минут.