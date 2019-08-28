Названа еда, которая вызывает рак кишечника

Воспалительные процессы в ЖКТ провоцирует еда, жаренная на растительном масле.
Исследование провели ученые из Амхерста, пишет naked-science.ru со ссылкой на Medical Xpress.
Специалисты разделили грызунов с заболеваниями кишечника на две группы: первой включили в рацион фалафель — жаренные во фритюре шарики из измельченных бобов, второй — еду с маслом холодного отжима.
Исследование показало: жареная еда усиливает воспалительные процессы в толстой кишке, опухоль растет в 2 раза быстрее. К тому же токсины распространяются в кровоток.
Опыт помог доказать ученым, что окисление ненасыщенных жирных кислот в процессе нагревания способствует появлению воспалений.
По замечанию авторов работы, жаренная на масле еда ухудшает состояние толстой кишки. Особенно это видно по пациентам с опухолями. Если они не прекращают питаться фастфудом после постановки диагноза, заболевание часто становится агрессивным.
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