О каких болезнях предупреждают боли в шее

Иногда причиной боли в шее могут быть рядовые случаи. Тогда она проходит спустя несколько дней. Однако бывают ситуации, когда неприятные ощущения не покидают человека, и это может быть причиной опасных заболеваний.

Остеохондроз и остеоартроз

При этих заболеваниях возникает смещение позвонков, а на поздней стадии может появиться горб. Резкую боль вызывают патологии или излишняя подвижность позвонков. Это опасно тем, что в организме могут застаиваться соли, а также кровь.

Мышечный спазм

Это заболевание не очень опасно, если организм правильно восстановится после травмы. Спазмы возникают из-за длительного нахождения в одной позе или в результате сильных физических нагрузок.

Заболевания мягких тканей

Они возникают из-за того, что организм не успевает восстановиться. После длительного спазма может возникнуть болевой синдром, связанный с появлением определенных точек в глубине мышц. Неприятные ощущения также может вызвать костно-мышечная боль — фибромиалгия.

Аутоиммунные проблемы

Боли в шее могут быть причинами таких заболеваний, как ревматоидный артрит, утренняя скованность ревматического характера, анкилозирующий спондилоартрит, псориатический артрит. Они появляются из-за поражения суставов.

Инфекционные заболевания

Такие недуги влияют на общий иммунитет организма, поэтому могут влиять на все органы и системы. Боль в шее может быть вызвана менингитом, полиомиелитом, опоясывающим лишаем, лимфаденитом, тиреоидитом. В таком случае необходимо обращаться к врачу, чтобы точно определить опасное заболевание и его лечение.