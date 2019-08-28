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В Испании дети заболели «синдромом оборотня» 

Рамблер 1 час назад
Редкое заболевание, известное как "синдром оборотня", было спровоцировано у 16 детей в Испании лекарством под названием омепразол. "Синдром оборотня", так же изветсный как гипертрихоз, вызывает аномальный рост волос в нетипичных для возраста и пола местах на теле человека. В составе лекарства, которым лечили детей от расстройства желудка, оказался миноксидил — косметическое средство для стимуляции роста волос. Отмечается, что гипертрихоз средство вызывает только у детей. Если перестать принимать лекарство, рост волос останавливается.
Спровоцировавшую "синдром оборотня" партию препаратов от компании Farma-Química Sur SL уже изъяли из продажи, а саму компанию временно лишили лицензии на производство и продажу медпрепаратов. Представители организации предположили, что омепразол с неправильным составом был изготовлен в индийском филиале компании.
Болезни и лекарства , Видео
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