Богатая цинком диета может защитить от пневмонии

Австралийские ученые выяснили, как цинк помогает организму справиться с пневмококком — главной причиной бактериальной пневмонии. Они проводили эксперименты на мышах, а результаты опубликовали в издании PLOS Pathogens.

В ходе исследований специалисты ограничили животным поступление с пищей цинка в организм и обнаружили, что такая диета в три раза чаще провоцирует развитие у грызунов пневмонии.

В условиях дефицита цинка специализированные иммунные клетки (фагоциты) по-прежнему функционировали, однако недостаток этого микроэлемента негативно повлиял на способность фагоцитов контролировать распространение пневмококка.

Эксперты также заметили, что цинк проявляет большую активность в очагах развития инфекции. Металл токсичен для микробов, он атакует бактерии и помогает иммунным клеткам уничтожать Streptococcus pneumoniae.

По словам авторов эксперимента, открытие было сделано благодаря новейшей технологии визуализации химических элементов, с помощью которой специалисты обнаружили скрытые механизмы взаимодействия цинка с клетками организма и возбудителями инфекции.

Стоит отметить, что по данным Всемирной организации здравоохранения , около трети населения во всем мире имеют недостаток цинка в организме. Нередко это приводит к выпадению волос, снижению иммунитета и плохому заживлению ран. Недостаточное поступление этого микроэлемента в организм может быть и причиной замедления роста у детей и подростков.

Добавим, пневмония представляет большую опасность, в том числе и для подрастающего поколения. В 2017 году, например, оно стало причиной смерти более 800 тысяч детей во всем мире.

Ранее «МИР 24» писал, что создана вакцина против гриппа и пневмонии.