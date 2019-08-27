Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Богатая цинком диета может защитить от пневмонии 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Австралийские ученые выяснили, как цинк помогает организму справиться с пневмококком — главной причиной бактериальной пневмонии. Они проводили эксперименты на мышах, а результаты опубликовали в издании PLOS Pathogens.
В ходе исследований специалисты ограничили животным поступление с пищей цинка в организм и обнаружили, что такая диета в три раза чаще провоцирует развитие у грызунов пневмонии.
В условиях дефицита цинка специализированные иммунные клетки (фагоциты) по-прежнему функционировали, однако недостаток этого микроэлемента негативно повлиял на способность фагоцитов контролировать распространение пневмококка.
Эксперты также заметили, что цинк проявляет большую активность в очагах развития инфекции. Металл токсичен для микробов, он атакует бактерии и помогает иммунным клеткам уничтожать Streptococcus pneumoniae.
По словам авторов эксперимента, открытие было сделано благодаря новейшей технологии визуализации химических элементов, с помощью которой специалисты обнаружили скрытые механизмы взаимодействия цинка с клетками организма и возбудителями инфекции.
Стоит отметить, что по данным Всемирной организации здравоохранения, около трети населения во всем мире имеют недостаток цинка в организме. Нередко это приводит к выпадению волос, снижению иммунитета и плохому заживлению ран. Недостаточное поступление этого микроэлемента в организм может быть и причиной замедления роста у детей и подростков.
Добавим, пневмония представляет большую опасность, в том числе и для подрастающего поколения. В 2017 году, например, оно стало причиной смерти более 800 тысяч детей во всем мире.
Ранее «МИР 24» писал, что создана вакцина против гриппа и пневмонии.
Мир24: последние новости
Мексиканка сорвалась с балкона, занимаясь йогой на перилах Найдена взаимосвязь между оптимизмом и долголетием Названы основные симптомы рака кишечника
Комментарии
Болезни и лекарства , Новости , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушка упала с высоты 25 метров и выжила
Врачи еще одного города массово увольняются25
Ученые нашли мощное «живое средство» против рака
128-летний мужчина раскрыл секрет долголетия13
Симптомы, по которым можно распознать деменцию4
Видео
10:07
Флюорография и Чернобыль: все о радиации
ЗОЖ
02:19
Насколько опасна заплесневевшая еда
Болезни и лекарства
11:21
О какой болезни может говорить горечь во рту
Болезни и лекарства
01:51
Женщина избавилась от двух тысяч желчных камней
Болезни и лекарства
03:10
Почему из аптек пропадают дешевые медикаменты
Новости
02:42
О каких болезнях рассказывают глаза
ЗОЖ Народная медицина
00:43
Врачи отказали россиянке в помощи
Новости
03:18
Пятна на коже, которые обязательно нужно проверить
Наука ЗОЖ
04:12
Когда тропические комары начнут заражать россиян
Новости Наука
02:32
Что такое ревматоидный артрит и чем он опасен
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение