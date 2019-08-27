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Насколько опасна заплесневевшая еда 

Рамблер 5 часов назад
Наверняка вы не раз, сами того не желая, выращивали плесень на продуктах. Что-то залежалось, что-то просто быстро испортилось. Самые брезгливые из нас немедленно выкидывают еду с плесенью, другие же задаются вопросом, может быть она и не так вредна?
Прежде всего следует помнить о том, что некоторые виды плесени ядовиты. А иные и вовсе образовывают канцерогенные вещества, которые, накапливаясь в организме, могут вызывать онкологические заболевания.
Если вы заметили плесень в йогурте, твороге, сливках, а также на овощах и фруктах с сочной мякотью вроде манго, томатов или персиков, немедленно отправляйте "пропавшую" еду в мусорку. То же самое следует сделать с кусками хлеба и мясными изделиями.
Не столь опасна плесень на цельном сыре, буханке хлеба и копченой колбасе. В данных случаях можно просто отрезать плесень и употребить продукт в пищу.
Крайне осторожно нужно обращаться с заплесневелыми или почерневшими сухофруктами и орехами. Даже если эти продукты лишь немного горчат их следует тут же выплюнуть. Дело в том, что в таких продуктах могут содержаться афлатоксины — смертельно опасные микотоксины.
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