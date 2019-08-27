Девушка упала с высоты 25 метров во время занятия йогой и выжила

В мексиканском штате Нуэво-Леон девушка пережила падение с шестого этажа во время занятия йогой. Как сообщает Daily Mail, она находится в критическом состоянии.

В субботу, 24 августа, 23-летняя Алекса Терразас (Alexa Terrazas) выполняла на балконе опасную позу из йоги, поскользнулась и упала с высоты 25 метров. Прибывшие на место парамедики доставили девушку в больницу, где она перенесла 11-часовую операцию.

Согласно данным от 26 августа, пациентка находится в критическом состоянии: в результате падения она получила серьезные переломы конечностей и травму головы. Семья Терразас попросила пользователей соцсетей сдать кровь для девушки и молиться о ее выздоровлении.

Ранее жительница США, пережившая инсульт после стойки на голове, рассказала о последствиях болезни. Во время лечения Ребекка Ли с трудом выносила любой свет и боролась с мучительными головными болями. Из-за болезни она с трудом поднималась с постели и в результате похудела на девять килограммов.