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Девушка упала с высоты 25 метров во время занятия йогой и выжила 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: @javierehdz
В мексиканском штате Нуэво-Леон девушка пережила падение с шестого этажа во время занятия йогой. Как сообщает Daily Mail, она находится в критическом состоянии.
В субботу, 24 августа, 23-летняя Алекса Терразас (Alexa Terrazas) выполняла на балконе опасную позу из йоги, поскользнулась и упала с высоты 25 метров. Прибывшие на место парамедики доставили девушку в больницу, где она перенесла 11-часовую операцию.
Согласно данным от 26 августа, пациентка находится в критическом состоянии: в результате падения она получила серьезные переломы конечностей и травму головы. Семья Терразас попросила пользователей соцсетей сдать кровь для девушки и молиться о ее выздоровлении.
Ранее жительница США, пережившая инсульт после стойки на голове, рассказала о последствиях болезни. Во время лечения Ребекка Ли с трудом выносила любой свет и боролась с мучительными головными болями. Из-за болезни она с трудом поднималась с постели и в результате похудела на девять килограммов.
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