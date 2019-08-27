Укус комара привел к остановке сердца у женщины

В английском городе Дагенхам у женщины на три минуты остановилось сердце после укуса комара. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

25-летняя Ким Робинсон (Kim Robinson) вспоминает, как почувствовала острую боль в правой лодыжке от укуса насекомого. «Место укуса чесалось, а на следующий день воспалилось, — рассказывает она. — Но я не придавала этому особого значения. Мне казалось, что я приму антибиотик, и все пройдет».

С каждым днем нога продолжала воспаляться, и в какой-то момент Робинсон стало тяжело ходить.

«Я все время теряла сознание», — объяснила она. Тогда женщина обратилась в больницу, где у нее обнаружили некротический фасциит — инфекцию, вызываемую бактериями Streptococcus pyogenes или Clostridium perfringens. Врачи предупредили, что больная нуждается в срочной операции и рискует остаться без ноги.

Из-за заражения у британки развился сепсис. В ходе операции ухудшилось состояние ее легкого, и остановилось сердце. Ее вынужденно ввели в искусственную кому на пять дней. «Я проснулась и не осознавала, что была в коме, — призналась Робинсон. — Когда мой бывший возлюбленный показал дату на календаре, я испытала шок».

В процессе реабилитации пациентке пришлось учиться разговаривать и ходить. Робинсон пробыла в больнице пять недель, после чего ее перевезли в другое медицинское учреждение для пересадки кожи на ноге. «Так страшно, что все началось из-за простого комариного укуса. Я очень жалею, что не сразу обратилась к врачам. Теперь мои дети носят противомоскитные пластыри на руках»,. — заключила Робинсон.