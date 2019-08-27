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Оптимисты живут дольше, рассказали ученые 

Газета.Ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Ученые Бостонского университета сообщили, что продолжительность жизни оптимистичных людей выше, чем у пессимистов, почти на 15%, сообщают СМИ.
Результаты исследования были приведены на Proceedings of the National Academy of Sciences.
Ученые наблюдали за тысячами добровольцев в течение нескольких лет. Они обнаружили, что оптимисты чаще придерживаются здорового образа жизни, у них достаточно уверенности, чтобы достигать целей, им легче выработать полезные для здоровья привычки.
Также стало известно, что они не так эмоционально реагируют на сложные ситуации и быстрее восстанавливаются после серьезных стрессов.
Оптимистичные люди с меньшей вероятностью заболевают сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, подтвердили ученые. Они также заявили, что это не врожденное качество, и оптимизму можно научиться.
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