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Почему в уголках рта появляются «заеды» 

Passion.ru 55 минут назад
Фото: depositphotos.com
Российский врач-терапевт Филипп Кузьменко объяснил главные причины возникновения хейлита или так называемых «заед», а также рассказал, как с ними бороться.
По словам специалиста, которые цитирует медицинский портал «МедикФорум», болезненные трещинки и воспаления в уголках губ возникают у людей из-за аллергии в том числе и на косметику, неправильного питания, употребления каких-то редких или необычных продуктов, стресса, чрезмерно долгого пребывания на солнце. Также причиной их появления может стать ношение зубных протезов и такие заболевания, как диабет, кандидоз полости рта.
Кроме того, спровоцировать появление хейлита могут и внешние факторы (перепады температур, холодная погода) и вредные привычки — особенно частое облизывание и покусывание губ.
Прежде чем лечить «заеды», сначала надо разобраться в причинах их появления. Для этого врач должен взять пробы кожи и провести анализ. В особо запущенных случаях, когда раны начинают кровоточить, назначается биопсия.
Выяснив причину, можно назначать лечение. Но в любом случае прежде всего стоит обратить внимание на гигиену полости рта, сходить к стоматологу, чтобы пролечить все больные зубы, подобрать хорошее увлажнение, а главное — скорректировать питание, увеличив в меню количество свежих овощей и фруктов.
Текст: Наталья Диамоника
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