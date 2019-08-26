Эксперты рассказали, как сохранить здоровье при использовании смартфона

По мнению эксперта Малазийского университета, многие люди страдают от проблем со здоровьем, вызванных частым использованием смартфона.

Самый большой удар любимые гаджеты наносят по опорно-двигательному аппарату: люди испытывают проблемы с суставами, мышцами, нервами и связками.

Эрна Фариза Мохд Пут считает, что следует крайне серьезно относиться к выбору смартфона. Находясь в магазине, необходимо проверить, получается ли обхватить девайс и дотянуться до экрана большим и указательным пальцем с разных сторон. Помимо этого не лишним будет чередовать пальцы во время набора текста, чтобы не провоцировать боль в кисти.

Кроме того, чтобы избежать появление проблем со спиной и шеей, следует сохранять правильную осанку. Лучше всего держать устройство на уровне груди, глаз или подбородка. Также эксперт советует, используя устройство, не сгибать шею, а опускать глаза на экран.