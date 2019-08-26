По мнению эксперта Малазийского университета, многие люди страдают от проблем со здоровьем, вызванных частым использованием смартфона.
Самый большой удар любимые гаджеты наносят по опорно-двигательному аппарату: люди испытывают проблемы с суставами, мышцами, нервами и связками.
Эрна Фариза Мохд Пут считает, что следует крайне серьезно относиться к выбору смартфона. Находясь в магазине, необходимо проверить, получается ли обхватить девайс и дотянуться до экрана большим и указательным пальцем с разных сторон. Помимо этого не лишним будет чередовать пальцы во время набора текста, чтобы не провоцировать боль в кисти.
Кроме того, чтобы избежать появление проблем со спиной и шеей, следует сохранять правильную осанку. Лучше всего держать устройство на уровне груди, глаз или подбородка. Также эксперт советует, используя устройство, не сгибать шею, а опускать глаза на экран.