Онколог рассказала об основных признаках возникновения рака

Онколог Елена Гудкова перечислила признаки, которые помогут выявлять рак. Об этом пишет "Медикфорум".

По ее словам о возникновении заболевания могут рассказать не проходящий долгое время кашель, охриплость голоса, не связанная с простудой и трудности при глотании слюны.

Помимо этого, о развитии онкологии в толстом или тонком кишечнике может свидетельствовать диарея или запор.

К симптомам рака относятся также пониженный уровень эритроцитов, анемия, участившееся мочеиспускание, которое становится болезненным, а также кровь в моче.

Уточняется, что говорить об онкологии могут и изменения лимфатических узлов, увеличение которых не проходит до 4 недель.

Гудкова уточнила, что к признакам развития злокачественной опухоли можно отнести изжогу, резкое похудение, лихорадку и потливость по ночам, изменение внешнего вида родинок, а также незаживающие длительное время язвы на коже или во рту.