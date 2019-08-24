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Онколог рассказала об основных признаках возникновения рака 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Онколог Елена Гудкова перечислила признаки, которые помогут выявлять рак. Об этом пишет "Медикфорум".
По ее словам о возникновении заболевания могут рассказать не проходящий долгое время кашель, охриплость голоса, не связанная с простудой и трудности при глотании слюны.
Помимо этого, о развитии онкологии в толстом или тонком кишечнике может свидетельствовать диарея или запор.
К симптомам рака относятся также пониженный уровень эритроцитов, анемия, участившееся мочеиспускание, которое становится болезненным, а также кровь в моче.
Уточняется, что говорить об онкологии могут и изменения лимфатических узлов, увеличение которых не проходит до 4 недель.
Гудкова уточнила, что к признакам развития злокачественной опухоли можно отнести изжогу, резкое похудение, лихорадку и потливость по ночам, изменение внешнего вида родинок, а также незаживающие длительное время язвы на коже или во рту.
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Болезни и лекарства , Елена Гудкова
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