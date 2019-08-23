Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему нельзя терпеть головную боль 

Рамблер 2 часа назад
Мы часто слышим фразу о том, что при головной боли нужно немедленно избавляться от ее симптомов. И это не просто народные выдумки, а слова неврологов.
Любая боль проявляется как защитная реакция. Наш организм подает сигналы о том, что он испытывает дискомфорт. Источников у головной боли может быть много — начиная от стресса и заканчивая кровоизлиянием. Однако терпеть головную боль нельзя не только поэтому. Дело в том, что такой симптом порождает ухудшение общего самочувствия, а отказ от обезболивающих может привести к серьезным последствиям.
При головной боли идет большая нагрузка на сосуды, при спазме которых вырабатывается адреналин. Этот гормон вызывает еще одну волну спазмов, устранить которые еще сложнее.
Это — не единственный аргумент в пользу болеутоляющих. Головная боль способствует разрушению нервных окончаний и влияет на психоэмоциональное состояние человека. Это, в свою очередь, провоцирует раздражительность, стресс и новые приступы. Кроме того, периодическая мигрень может перерасти в постоянную, если не принимать медикаменты. Головная боль влияет и на другие процессы в теле человека: например, может стать причиной болезни сердца и сосудов.
Не стоит забывать, что у анальгетиков тоже есть свои противопоказания: беременность, астма, аллергия, язва желудка и печеночная и почечная недостаточность.
В любом случае препараты смогут только снять симптом, но не избавят вас от причины болей. В случае регулярного возникновения боли необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы он помог определить ее источник.
Комментарии
Болезни и лекарства , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что такое ревматоидный артрит, и чем он опасен
Найден способ преодолеть неизлечимую стадию рака
Мужчина 30 лет жил с огромным червем в мозге3
Онищенко не верит в угрозы тропических лихорадок
Ученые сообщили норму шагов для продления жизни4
Видео
01:51
Женщина избавилась от двух тысяч желчных камней
Болезни и лекарства
09:50
Ученые сообщили норму шагов для продления жизни
Наука
02:25
Можно ли заболеть ветрянкой второй раз
Болезни и лекарства
03:18
Почему ходить босиком по улице полезно
ЗОЖ
04:48
Продукты, которые очищают кровь
ЗОЖ
07:13
Как связаны остеохондроз и гипертония
ЗОЖ
00:55
Какие болезни переносят комары в России
ЗОЖ
01:40
Медики заявили об опасности обычного йода
Новости
04:41
Что делать, если укусила оса или пчела
ЗОЖ
11:13
Что делать, чтобы не заболеть корью
Болезни и лекарства ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение