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Что такое ревматоидный артрит, и чем он опасен 

Рамблер 3 часа назад
Ревматоидный артрит — хроническое заболевание, при котором иммунная система ошибочно атакует здоровые клетки организма.
Как правило, под удар попадают суставы — колени, кисти, запястья. Но порой данный вид артрита может оказать негативное влияние на работу легких, глаз, кровеносных сосудов и даже сердца.
Выявить данную болезнь довольно просто. Если вы заметили у себя следующие симптомы, это серьезный повод обратиться к врачу:
  • Слабость в теле
  • Лихорадка
  • Потеря аппетита и снижение веса
  • Постоянная боль в суставах
  • Деформация и искривление суставов
Обнаружить заболевание несложно еще и потому, что боль при ревматоидном артрите обычно симметрична. Если болит левая кисть, то вместе с ней наверняка заболит и правая.
При обнаружении опасных симптомов, обратиться к врачу нужно как можно скорее. Дело в том, что запущенный артрит может очень сильно повредить суставы. Зачастую это происходит впервые два года болезни.
Риск развития заболевания увеличивают следующие факторы. Обычно это возраст (чаще всего болезнь встречается у людей от 40 до 60 лет), пол (мужчины болеют ревматоидным артритом гораздо реже женщин), лишний вес и курение.
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Болезни и лекарства , Видео
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