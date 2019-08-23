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О какой болезни может говорить горечь во рту 

Рамблер 2 часа назад
Горечь во рту может быть следствием многих причин: употребление острой пищи или алкоголя. Однако когда человек испытывает ее постоянно, необходимо обратиться к врачу, так как это может быть причиной серьезной патологии.

Проблемы с зубами

Часто горечь может сопровождаться неприятным запахом изо рта. В таком случае необходимо обратиться к стоматологу, так как причин может быть множество. Неприятные ощущения вызывает как обычный кариес, так и пародонтоз.

Болезни ЖКТ

Гастрит и панкреатит могут также стать причиной горечи во рту. У таких заболеваний также есть характерные симптомы. Например, вздутие живота, тошнота, рвота, боли в животе и другие "классические" признаки заболеваний желудка.

Дисфункция желчного пузыря

Когда этот орган просто так выбрасывает желчь в организм, это сопровождается неприятными особенностями. В большинстве случаев врачи назначают лечение таблетками и витаминами, но при желчекаменной болезни может потребоваться и хирургическое вмешательство.

Отравление тяжелыми металлами

Когда медь, ртуть или свинец попадают в организм, они вызывают горечь во рту. Если у человека был контакт с тяжелыми металлами, а потом проявился подобный симптом, необходимо обратиться к врачу, не дожидаясь более серьезных осложнений.

Аутоимунные заболевания

К ним относится, например, сахарный диабет. Вопреки своему названию, заболевшие часто ощущают горечь во рту, и это становится одним из ранних симптомов.
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Болезни и лекарства , Видео
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