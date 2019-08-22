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Врачи избавили пациентку от двух тысяч желчных камней 

Рамблер 1 час назад
Таиландские врачи обнаружили в желчном пузыре своей пациентки около двух тысяч камней. Вскоре докторам удалось их извлечь.
Пожилая женщина обратилась в поликлинику с жалобами на боли в области живота и запор. Врачи тут же провели сканирование, нашли в организме пациентки камни и удалили их. Позже медики решили подсчитать количество удаленных камней и выяснили, что их их было 1898. По словам директора клиники, это первый случай в его практике:
«Желчные камни могут быть вызваны избытком холестерина в организме. Необходимо проходить осмотры, потому что камни могут привести к серьезным осложнениям».
Как отмечает национальная служба здравоохранения, чаще всего с проблемой желчных камней сталкиваются люди, страдающие лишним весом, и женщины старше 40 лет.
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