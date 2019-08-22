Врачи избавили пациентку от двух тысяч желчных камней

Таиландские врачи обнаружили в желчном пузыре своей пациентки около двух тысяч камней. Вскоре докторам удалось их извлечь.

Пожилая женщина обратилась в поликлинику с жалобами на боли в области живота и запор. Врачи тут же провели сканирование, нашли в организме пациентки камни и удалили их. Позже медики решили подсчитать количество удаленных камней и выяснили, что их их было 1898. По словам директора клиники, это первый случай в его практике:

«Желчные камни могут быть вызваны избытком холестерина в организме. Необходимо проходить осмотры, потому что камни могут привести к серьезным осложнениям».

Как отмечает национальная служба здравоохранения, чаще всего с проблемой желчных камней сталкиваются люди, страдающие лишним весом, и женщины старше 40 лет.