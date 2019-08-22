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Ученые нашли новый способ применения витамина D 

Medical Note 1 час назад
Фото: Medical Note
Добавление витамина D в определенные продукты питания, в том числе в пшеничную муку, позволит снизить усталость, мышечные боли и даже риск развития сердечной недостаточности. К такому выводу пришли специалисты Бирмингемского университета в Великобритании, передает BBC.
Витамин D вырабатывается в организме под воздействием ультрафиолетовых лучей. От него зависит процесс усвоения фосфора, кальция, а также обмен веществ.
Нехватка этого витамина может привести к различным негативным последствиям — от повреждений костной ткани до развития сахарного диабета. Его дефицит также чреват возникновением рахита, мышечной слабости и депрессии.
В этой связи специалисты предложили обогащать витамином D различные продукты питания, в том числе пшеничную муку, которая входит в состав многих блюд. Такая мера улучшит здоровье и самочувствие британцев, среди которых каждый пятый страдает от дефицита витамина D, считают эксперты.
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