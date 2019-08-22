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Хирург-любитель неудачно кастрировал друга 

Yellmed 2 часа назад
Фото: pixabay
Гарри Ван Ризвик в молодости работал на ферме, где кастрировал скот, сообщает foxnews.com.
Со своим «пациентом» он познакомился на специализированном сайте для мужчин, которые мечтают стать евнухами. Оказывается, такая сексуальная фантазия присуща многим представителям сильного пола.
Несчастный добровольно пришел в дом к Ризвику для проведения процедуры. В какой-то момент он понял, что нужно вызывать 911, но звонок оборвался. Стражи порядка отправились по адресу, откуда звонили.
Дверь открыл Гарри и сказал: «Кажется, я кастрировал человека». На кровати лежал горе-евнух, истекающий кровью и прижимающий полотенце к гениталиям. Рядом находился контейнер розового цвета. Там лежали ампутированные яички.
Комната была обустроена подобно операционной: медицинские инструменты, оборудование и камера для записи происходящего.
Пострадавшего быстро доставили в больницу, а оттуда на самолете в специализированный медицинский центр. Сейчас жизнь мужчины вне опасности.
Неудавшийся хирург арестован за медицинскую деятельность без лицензии, которая привела к инвалидизации. Он утверждает, что несколько лет назад уже кастрировал мужчину, но тот не обращался в полицию. По словам Гарри, он и себя успешно прооперировал в 2012 году.
Ранее Yellmed рассказывал о мошеннике, который без медицинского образования делал женщинам пластические операции.
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Болезни и лекарства , Новости
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