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Раскрыт способ борьбы с неизлечимыми опухолями 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Wikimedia
Ученые Бригамской женской больницы в Бостоне нашли способ лечения рака, который обладает устойчивостью к различным химиотерапевтическим препаратам. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Исследователи выяснили, что преодолеть невосприимчивость опухолей к лечению можно с помощью комбинации из трех препаратов, включающей новый класс ингибиторов фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Этот фермент входит в состав метаболического пути, называемого пентозофосфатным, и отвечает за образование важного соединения — НАД-Ф, который участвует в обеспечении многих важных биохимических реакций.
Ученые выяснили, что раковые опухоли поглощают дополнительное количество глюкозы, активируя процесс ее окисления (гликолиз) и получения энергии для роста и деления злокачественных клеток. Кроме того, они обнаружили, что в митохондриях также усиливается процесс потребления кислорода.
Результаты экспериментов на мышах показали, что назначение в определенном порядке комбинации из таксанов, антрациклинов и ингибиторов глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы улучшает выживаемость грызунов, страдающих от рака молочной железы.
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Болезни и лекарства , Новости
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