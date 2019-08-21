Названы основные симптомы рака кишечника

Рак кишечника — смертельно опасное заболевание. Медики отмечают, что чем раньше его удается обнаружить, тем выше шансы на благополучный исход.

Между тем начальные стадии болезни зачастую протекают без явных симптомов, сообщает «Утро.ру».

Ученые заявили, что главными признаками рака кишечника являются: плохой аппетит, потеря веса, боли в нижней части живота, дискомфорт и вздутие, нарушения в работе пищеварительного тракта и кровь в каловых массах.

Если подобные проявления не проходят в течение нескольких недель, необходимо обратиться к врачу.

Также отмечается, что об опухоли печени может свидетельствовать постоянный кожный зуд.

По словам врачей, рак кишечника способен давать метастазы в другие органы, и если это происходит, то шансов на излечение практически не остается.

Так, житель Великобритании Тревор Уокер узнал о том, что у него рак кишечника, всего за 16 дней до смерти.

Члены семьи рассказали, что он чувствовал себя хорошо, лишь за два месяца до трагического исхода возник хронический кашель.

Симптом вначале списали на инфекцию. Но оказалось, что это опухоль кишечника дала метастазы, которые поразили легкие. Когда Уокеру наконец поставили верный диагноз, помочь ему было уже нельзя.