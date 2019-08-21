Желтые ногти: безобидный симптом или признак смертельного заболевания

Многие люди не обращают внимания на внезапно пожелтевшие ногти, а между тем они могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях.

псориаз;

заболевания щитовидной железы;

сахарный диабет;

синусит;

туберкулёз;

желтуха, вызванная проблемами с печенью или желчевыводящими путями;

ревматоидный артрит. Среди них такие болезни, как:

Помимо этого желтые ногти порой сигнализируют о некоторых разновидностях рака.

Консультация у врача необходима в том случае, если данный симптом сопровождают боли в районе ногтей, припухлость кожи вокруг ногтевой пластины и кровотечения из-под ногтя.

Однако стоит помнить и о том, что не всегда желтизна ногтей причина для паники. Порой они приобретают такой цвет из-за того, что вы недавно пользовались желтым или оранжевым лаком, или, пытаясь удалить лак, чрезмерно использовали ацетон.

Кроме того, нередко ногти желтеют у заядлых курильщиков. Никотин из сигаретного дыма со временем окрашивает кончики пальцев в неприятный желто-коричневый цвет. То же самое происходит и с зубами.

И наконец, пожелтевшие ногти могут быть симптомом грибковой инфекции. Чаще всего грибок поражает ноги, но иногда может возникнуть и на руках. Распознать грибок можно, если вы увидите, что ногти не только пожелтели, но и утолстились, а также стали более рыхлыми.