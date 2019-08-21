Многие люди не обращают внимания на внезапно пожелтевшие ногти, а между тем они могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях.
Среди них такие болезни, как:
- псориаз;
- заболевания щитовидной железы;
- сахарный диабет;
- синусит;
- туберкулёз;
- желтуха, вызванная проблемами с печенью или желчевыводящими путями;
- ревматоидный артрит.
Помимо этого желтые ногти порой сигнализируют о некоторых разновидностях рака.
Консультация у врача необходима в том случае, если данный симптом сопровождают боли в районе ногтей, припухлость кожи вокруг ногтевой пластины и кровотечения из-под ногтя.
Однако стоит помнить и о том, что не всегда желтизна ногтей причина для паники. Порой они приобретают такой цвет из-за того, что вы недавно пользовались желтым или оранжевым лаком, или, пытаясь удалить лак, чрезмерно использовали ацетон.
Кроме того, нередко ногти желтеют у заядлых курильщиков. Никотин из сигаретного дыма со временем окрашивает кончики пальцев в неприятный желто-коричневый цвет. То же самое происходит и с зубами.
И наконец, пожелтевшие ногти могут быть симптомом грибковой инфекции. Чаще всего грибок поражает ноги, но иногда может возникнуть и на руках. Распознать грибок можно, если вы увидите, что ногти не только пожелтели, но и утолстились, а также стали более рыхлыми.