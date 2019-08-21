Можно ли заболеть ветрянкой второй раз

Ветряная оспа или, как ее именуют в народе, "ветрянка" — острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Большинство людей без проблем переносят это заболевание еще в детстве, но есть и те, кого ветрянка подстерегает во взрослом возрасте. Считается, что если ты переболел ветряной оспой однажды, второй раз "подцепить" ее невозможно. Но так ли это на самом деле?

По мнению врачей, человек, заразившейся ветрянкой во второй раз — скорее исключение из правил. Однако такое может случиться, если во время первой болезни лечение было недостаточно эффективным и преждевременно остановилось. В этой ситуации вирус оспы откладывается в окончаниях нейронов и напоминает о себе через несколько лет, когда у человека будет ослаблен иммунитет, и организм не сможет бороться с вирусом.

Стоит отметь, что вторая ветрянка, как правило, протекает более болезненно, чем первая, особенно, если первой человек переболел в детстве. Столкнувшись с заболеванием во второй раз, пациент страдает не только от нежелательных высыпаний, но и от серьезных осложнений, которые могут затронуть мозг, печень и легкие.