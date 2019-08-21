Прием антибиотиков однозначно связали с раком

Исследование более чем 11 млн анонимных медицинскх записей в Великобритании показало, что прием антибиотиков однозначно связан с повышением риска развития рака толстой кишки. В исследовании учитывались такие известные факторы риска, как курение, избыточный вес и употребление алкоголя. Тем не менее, по словам ученых, сомнений не осталось — назначение антибиотиков примерно за 10 лет до развития онкологического заболевания влияло на его развитие.

«Связь между раком кишечника и применением антибиотиков была очевидна среди пациентов, которые пили антибиотики примерно за десять лет до того, как им диагностировали рак», — сообщили врачи.

По сообщению исследователей, антибиотики таким больным назначались для лечения анаэробных инфекций — то есть инфекций, вызванный анаэробными бактериями, способными размножаться в безкислородной среде. У человека анаэробные бактерии являются частью нормальной биосреды в организме, однако при ослабленном иммунитете или травме эти бактерии вызывают гнойные абсцессы и могут привести к гибели от сепсиса.