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Прием антибиотиков однозначно связали с раком 

Рамблер 2 часа назад
Исследование более чем 11 млн анонимных медицинскх записей в Великобритании показало, что прием антибиотиков однозначно связан с повышением риска развития рака толстой кишки. В исследовании учитывались такие известные факторы риска, как курение, избыточный вес и употребление алкоголя. Тем не менее, по словам ученых, сомнений не осталось — назначение антибиотиков примерно за 10 лет до развития онкологического заболевания влияло на его развитие.
«Связь между раком кишечника и применением антибиотиков была очевидна среди пациентов, которые пили антибиотики примерно за десять лет до того, как им диагностировали рак», — сообщили врачи.
По сообщению исследователей, антибиотики таким больным назначались для лечения анаэробных инфекций — то есть инфекций, вызванный анаэробными бактериями, способными размножаться в безкислородной среде. У человека анаэробные бактерии являются частью нормальной биосреды в организме, однако при ослабленном иммунитете или травме эти бактерии вызывают гнойные абсцессы и могут привести к гибели от сепсиса.
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