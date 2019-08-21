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«Я боялась принимать душ, есть и выходить из дома» 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: @tsw_butterfly
28-летняя американка, борющаяся с экземой, с ужасом выяснила, что гормональная мазь не только не лечит кожные воспаления, но и провоцирует их. Девушка не могла толком принимать душ, прогуливаться по парку и есть любимые грибы и овощи. О том, что помогло ей справиться с недугом, читай в новом материале WMJ.ru!
Жительница американского штата Колорадо борется с экземой с самого детства. Сыпь покрывает тело Нейины Ариетты целиком. Для того чтобы уменьшить зуд и жжение, девушка регулярно пользовалась мазью, содержащей стероидные гормоны, и носила носки на руках, боясь ненароком расчесать болячки до крови. С возрастом кожные воспаления не только не прекратились, но и участились и стали протекать все более остро. Чтобы не навредить чувствительной коже, девушка принимала душ раз в неделю и избавилась от доброй половины гардероба — синтетика провоцировала воспаления и зуд. Нейина прошла обследование, сдала анализы и выяснила, что провоцирует возникновение страшных аллергических реакций. Кошачья шерсть, цветы и деревья, молочные продукты, грибы, томаты, шпинат и авокадо — этот список можно было продолжать до бесконечности. Нейина боялась, что любая прогулка может стать последней, а потому не выходила из дома.
Однажды она наткнулась на группу поддержки больных экземой в Facebook. Один из участников группы написал Нейине, что ее симптомы напоминают ему абстинентный стероидный синдром. Так оно и было на самом деле. Частое использование мазей, содержащих стероиды, вызвало привыкание и повлекло за собой ужасные последствия. Девушка заменила злополучную мазь увлажняющими кремами и маслами, занялась йогой, стала следить за своим питанием и постепенно перешла на веганство. Результат не заставил себя долго ждать, и кожа Нейины стала заметно более упругой и эластичной, а жжение и зуд исчезли.
Текст: Ангелина Ларина
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Болезни и лекарства , WMJ.RU
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