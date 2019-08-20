Врачи рассказали, чем вызваны боли в сердце

Врачи заявили, что причины боли в сердце могут быть вовсе не связаны с этим органом. Такой симптом говорит о наличии невроза, искривления позвоночника или болезни желудка.

Боль, похожая по признакам на сердечный приступ, может быть следствием депрессии или стресса, а также мышечного напряжения. Медики уточняют, что страх получить инфаркт негативно отразится на состоянии организма.

Болью в сердце сопровождаются и заболевания позвоночника, в том числе грыжа. Пациенты, которым диагностировали невроз, страдают от ноющей или колющей боли в сердце, которая, правда, непродолжительна.

Если человек съел слишком много пищи или наоборот, долго голодал, у него также развиваются симптомы, напоминающие сердечный приступ.

Рекомендуется обратиться за медицинской помощью сразу же, как только боли в сердце возникают. Их точную причину поможет выявить детальное обследование, сообщает портал Actual News.

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