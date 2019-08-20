Стоматология по ОМС: что не так

Полис обязательного медицинского страхования предполагает то, что в государственных поликлиниках и больницах граждан будут лечить бесплатно. Однако, везде есть свои подводные камни, особенно в стоматологии.

Лечение зубов в России считается одним из самых дорогих. И люди готовы в него вкладываться, так как восстановить их выйдет еще дороже. Некоторые услуги в стоматологии даже по полису ОМС могут встать "в копеечку".

Например, вам бесплатно вылечат кариес: просверлят зуб, вычистят всю грязь и поставят пломбу. И здесь начинается самое интересное: обычные пломбы, которые будут выделятся на вашем зубе белым пятном вам могут поставить бесплатно, а световые, которые выглядят эстетичнее, будут стоить уже дороже. В разных регионах цена варьируется от одной до трех тысяч рублей.

Следующий момент — обезболивающие. Как правило, бесплатно в поликлиниках предоставляют лидокаин и новокаин. Это сильные препараты, которые снимают боль. К тому же, они безопасные. Однако не у всех есть возможность пользоваться этими анальгетиками: часто встречается аллергия на них или люди, которым подобная анастезия не помогает. За альтернативные варианты придется платить.

Ряд манипуляций с зубами также не предоставляют бесплатно. Например, если необходимо поставить брекеты или пластинку, за это придется платить. За лечение пародонтита и пародонта тоже. Если у вас выпадет коренной зуб, и вы захотите вставить новый — платите.

В некоторых стоматологиях также просят деньги за удаление зуба мудрости. Это зависит от того, включено ли лечение в вашу страховку. Если компания не подразумевает такую процедуру бесплатной, то за удаление тоже придется платить.