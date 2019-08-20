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Как защититься от инфекций на отдыхе 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Болезни, которые можно подхватить в жарких странах, часто протекают очень тяжело. Особенно сложно с ними совладать в тропических странах с теплым климатом, когда бактерии размножаются очень быстро. Правила касаются не только экзотических направлений, но и Турции, Египта, Туниса.

Прививки

Перед тем, как собраться в отпуск, необходимо сделать ряд прививок. В некоторые страны запрещено въезжать без определенных инъекций, поэтому это необходимость не только для здоровья, но и для того, чтобы вас впустили в страну. Делать вакцинацию лучше более, чем за две недели до поездки. За это время организм вырабатывает антитела и начинает защищать организм. Нужно помнить, что многие препараты начинают работать только после курса уколов, поэтому нужно заранее озаботиться перед отпуском.

Не забывать о гигиене

Если вы въезжаете в страну, где зарегистрирована вспышка заболевания, не забывайте мыть руки и носить марлевую повязку. Детей необходимо приучить к тому, чтобы они не глотали воду из моря и бассейна. После купания в водоеме необходимо как можно быстрее сходить в душ.

Еда и вода

Эксперты советуют ни в коем случае не покупать еду у уличных торговцев, ведь именно через продукты питания можно заразиться кишечными инфекциями. Так не стоит употреблять сырую воду, а покупать бутилированную жидкость. Не стоит мыть овощи и фрукты водой из-под крана и чистить ей зубы, таким способом также можно заразиться опасными болезнями.
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