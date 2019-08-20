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К чему ведет запущенный гастрит 

Рамблер 3 часа назад
Видео рассказывает о гастрите, болезни, которая всерьёз атакует россиян. За последние пять лет число больных выросло до 4 миллионов. В мире же около 60 процентов населения страдает гастритом, а по распространённости у детей гастрит занимает четвёртое место. На ранней стадии недуг не проявляет себя, поэтому его сложно диагностировать. Чем опасен гастрит и что будет, если болезнь запустить? Узнайте об этом, посмотрев ролик.
Болезни и лекарства , Видео , ЗОЖ , Наука
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