К чему ведет запущенный гастрит

Видео рассказывает о гастрите, болезни, которая всерьёз атакует россиян. За последние пять лет число больных выросло до 4 миллионов. В мире же около 60 процентов населения страдает гастритом, а по распространённости у детей гастрит занимает четвёртое место. На ранней стадии недуг не проявляет себя, поэтому его сложно диагностировать. Чем опасен гастрит и что будет, если болезнь запустить? Узнайте об этом, посмотрев ролик.