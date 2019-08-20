Раскрыта смертельная опасность недосыпа

У людей, страдающих бессонницей, увеличивается риск развития ишемической болезни сердца, инсульта и сердечной недостаточности. К такому выводу пришли шведские ученые из Каролинского института в Стокгольме. Кратко об исследовании сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Специалисты проанализировали данные о 1,3 миллиона участников. Исследователи применили метод менделевской рандомизации, при котором учитываются генетические факторы бессонницы. Это позволяет определить более четкую причинно-следственную взаимосвязь между недосыпом и заболеваниями сердца. Оказалось, что обладание вариантами генов, которые способствуют бессоннице, повышает риск инсульта и других нарушений.

Согласно результатам предыдущих обсервационных исследований, бессонница, которая поражает 30 процентов населения мира, способствует развитию сердечной недостаточности. Однако этот тип исследований не способен выявить причинно-следственную связь, поэтому оставалась возможность, что проблемы с сердцем ухудшают качество сна.