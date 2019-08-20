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Раскрыта смертельная опасность недосыпа 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Nicky Loh / Reuters
У людей, страдающих бессонницей, увеличивается риск развития ишемической болезни сердца, инсульта и сердечной недостаточности. К такому выводу пришли шведские ученые из Каролинского института в Стокгольме. Кратко об исследовании сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Специалисты проанализировали данные о 1,3 миллиона участников. Исследователи применили метод менделевской рандомизации, при котором учитываются генетические факторы бессонницы. Это позволяет определить более четкую причинно-следственную взаимосвязь между недосыпом и заболеваниями сердца. Оказалось, что обладание вариантами генов, которые способствуют бессоннице, повышает риск инсульта и других нарушений.
Согласно результатам предыдущих обсервационных исследований, бессонница, которая поражает 30 процентов населения мира, способствует развитию сердечной недостаточности. Однако этот тип исследований не способен выявить причинно-следственную связь, поэтому оставалась возможность, что проблемы с сердцем ухудшают качество сна.
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Болезни и лекарства , Новости
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