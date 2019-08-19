Названы симптомы, при которых нужно сразу звонить в скорую

О том, при каких симптомах нужно обратиться в поликлинику, а в каких случаях — незамедлительно вызывать скорую помощь, рассказал заведующий отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова столичного департамента здравоохранения Алексей Безымянный.

По словам эксперта, одна из самых распространенных причин вызова скорой — это высокая температура. Если речь идет о 38 градусах, сопровождающихся кашлем и насморком, нужно обратиться за помощью к участковому врачу в поликлинике.

Бригады «скорой помощи» не вправе назначать лечение и выписывать рецепты, поясняет Безымянный, добавляя, что вызывать скорую нужно при более высокой температуре и длительном периоде обострения.

В то же время многие люди не воспринимают серьезно симптомы, которые могут сигнализировать о заболевании или опасной для здоровья состоянии. Это боли в груди давящего характера, острое нарушение чувствительности лица или части тела, ухудшение речи, внезапная острая одышка.

«Зачастую при сильном кровотечении, потере сознания или нарушении ритма сердца люди испытывают страх, растерянность, сразу вызывают скорую помощь себе или близкому, — отметил врач. —И делают абсолютно правильно».

А вот острую боль в животе, сопровождающуюся тошнотой или рвотой, многие пытаются лечить самостоятельно. Это приводит к более серьезным последствиям. По словам Безымянного, при таким симптомах важен каждый час, и потому обращаться в скорую — просто необходимо.