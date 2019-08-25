Ошибочные факты о раке, которые опровергли ученые

Рак неслучайно называют чумой 21 века. С онкологическим заболеванием может столкнуться любой человек, вне зависимости от его образа жизни и генов. Неудивительно, что рак оброс множеством мифов, в которые продолжают верить люди. Ложность некоторых из них пока поддается сомнению, но есть и те, которые ученые с уверенностью опровергают.

Стресс провоцирует рак

Довольно долгое время считалось, что больше всего онкологии подвержен определенный тип людей — слишком впечатлительные, легковозбудимые, склонные к истерикам и не умеющие держать себя в руках. Последние данные исследователей доказали, что между эмоциональным состоянием человека и раком нет и не может быть прямой связи.

Рак передается по наследству

Многие люди начинают паниковать, лишь узнав о том, что у дальнего родственника обнаружили рак. Как правило, они считают, что болезнь передается генетически. Однако на самом деле от наших родителей и других родственников мы получаем внешность и телосложение. А вот в группе риска при наличии у кого-то из родственников онкогена могут оказаться лишь 2-3% людей.

Удаление опухоли и биопсия провоцируют рак других тканей

Любое хирургическое вмешательство в работу организма способно спровоцировать сложные процессы, которые каким-то образом отразятся на функциональности органов и тканей. Проблема в том, что механизм возникновения рака до сих пор изучен не до конца. Из-за этого предугадать, как отреагируют другие органы на удаление клеток, находящихся рядом с ними, крайне затруднительно. Тем не менее в данный момент риск возникновения другой опухоли после хирургии считается минимальным.