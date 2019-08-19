Названы главные ошибки россиян при приеме лекарств

Специалисты назвали лекарства, которые чаще всего используют неправильно, пишут в понедельник, 19 августа, «Известия». Так, большинство россиян часто неправильно принимают антибиотики, жаропонижающие препараты, таблетки от давления, средства от кашля, капли для носа, слабительные и обезболивающие.

Эксперты напомнили, что ошибки в лечении препаратами могут привести к серьезным осложнениям. Так, без назначения врача не стоит пить антибиотики, потому что неправильно подобранный препарат или использование его без необходимости может привести к тому, что бактерии станут к нему устойчивыми, и в будущем такой антибиотик не поможет при пневмонии или сепсисе.

Кроме того, нельзя без необходимости пользоваться жаропонижающими, так как это лишает организм возможности вырабатывать антитела для борьбы с инфекцией. Начинать пить такие таблетки стоит только при температуре 38,5 и выше.

Также с врачами стоит проконсультироваться перед тем, как принимать препараты от кашля, гипертонии и даже насморка: если использовать капли для носа больше недели — может развиться привыкание, уверены специалисты. Наконец, они подчеркивают опасность необдуманного применения болеутоляющих и слабительного. Бесконтрольное применение последний чревато нарушениями в работе кишечника, почек, сердца, нервной системы и печени.