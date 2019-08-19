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Человеку пересадят свиное сердце 

Lenta.ru + ещё 2 13 минут назад
Фото: Globallookpress.com
Свиные сердца могут начать пересаживать людям в течение следующих трех лет, заявил хирург-трансплантолог Теренс Инглиш (Terence English) из Великобритании. Он также сообщил, что в 2019 году будет проведена первая пересадка почки свиньи человеку. Об этом пишет издание The Guardian.
По словам Инглиша, если результат пересадки почки от животного человеку окажется удовлетворительным, то в скором времени станет возможной и трансплантация сердца. Это поможет удовлетворить растущий спрос на донорские органы. В Великобритании в списке ожидания на пересадку сердца находится около 300 человек, поэтому исследователи ищут новые источники органов. Органы свиньи считаются лучшей альтернативой по своему размеру.
Ксенотрансплантация, при которой происходит пересадка частей тела от одного вида другому, стала более возможной благодаря развитию генной инженерии, которая делает органы подходящими для использования в качестве донорских. Однако ряд специалистов полагает, что подобная практика сопряжена с неприемлемым риском и не должна испытываться на людях.
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Болезни и лекарства , Новости
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