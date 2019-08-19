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Названы бесполезные популярные лекарства 

Рамблер 36 минут назад
Самыми бесполезными лекарствами являются обезболивающее анальгин, антибиотик левомицетин и препараты для сердца — корвалол и валидол. Об этом пишет газета "Аргументы и факты", которая проанализировала популярные в Сети материалы о ряде неэффективных, но популярных в России медпрепаратов.
Анальгин​​​ (метамизол) начали запрещать в некоторых странах еще в 1970 годы из-за агранулоцитоза. Это патологическое состояние, при котором снижается образование белых кровяных клеток. В то же время подобное осложнение может быть и от других лекарств.
Но до сих пор анальгин​​​ считается самым популярным обезболивающим в Восточной Европе, России и испано­говорящих странах. По статистике, из всех обезболивающих парацетамол (не метамизол) чаще всего приводит к смертям.
Левомицетин специалисты считают старым и почти не востребованным, у него много побочных эффектов. Главный научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Владимир Таточенко поясняет, что некоторые бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам из-за того, что препараты широко распространены и применяются без назначения врача. Например, так произошло с антимикробным лекарством ко-тримоксазол.
Корвалол и валидол признаны неэффективными, поскольку не помогают при стенокардии или инфаркте. Они лишь помогают успокоить и заглушить боли в сердце, которые связаны с психоэмоциональным состоянием.
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Болезни и лекарства , Видео , Владимир Таточенко , Аргументы и Факты
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