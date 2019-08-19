Как корица может навредить организму человека

Пожалуй, нет пряности популярней, чем корица. Ей украшают капучино и латте, ее добавляют в пироги, десерты и пряники, без корицы невозможно представить себе один из самых популярных рождественских напитков — глинтвейн. Однако, если есть эту пряность постоянно, она может нанести серьезный, а иногда и непоправимый вред нашему организму.

Корицу люди открыли очень давно: еще до нашей эры, во времена великих финикийских мореплавателей, эту пряность привозили в страны Средиземноморья. В Россию корица попала, судя по всему, гораздо позже: одно из первых упоминаний о ней содержится в знаменитом Домострое. В старину ее использовали не только как пищевую добавку и ароматизатор: корица ценилась за лечебные качества. В частности, считалось, что она способствует повышению либидо, укрепляет стенки желудка и благотворно влияет на пищеварительный процесс. Об этом пишет в статье «Пряности и мировая история» для журнала «Наука и жизнь» кандидат фармацевтических наук Сокольский.

Несмотря на полезные свойства, корица может оказать крайне негативное влияние на наш организм. В частности, будущим мамам лучше временно исключить эту пряность из своего рациона. Согласно специализированному сайту для молодых родителей Firstcry Parenting, корица способна спровоцировать проблемы с уровнем сахара в крови, а также усилить кровотечение. Дело в том, что она разжижает кровь. Поэтому, если вы будете регулярно есть корицу по время беременности, в процессе родов рискуете столкнуться с сильным кровотечением, превышающим норму.

Однако не только беременным женщинам стоит опасаться за свое здоровье. Дело в том, что корица содержит большое количество кумарина. Согласно исследованию 2010 «Токсикология и оценка риска кумарина» Абрахама и Линднера, высокая концентрация этого вещества может привести к нарушениям в работе печени. Этот вывод отчасти подтверждается данными другой научной работы под названием «Является ли корица причиной острого гепатита?», выпущенной в 2015 году Браншо и Пателом. В ней описан случай 73-летней пациентки: в течение некоторого времени она употребляла очень много корицы, и в итоге у нее развилась инфекция печени.

Более того: косвенно корица может быть причиной появления раковых образований. В частности, слишком высокая концентрация кумарина в организме отчасти способствует возникновению опухолей в легких и других жизненно важных органах. Об этом свидетельствуют данные англоязычного учебного пособия «Токсикология и прикладная фармакология» 1998 года.

Поэтому следует внимательно следить за тем, сколько вы едите корицы. И даже если вы очень любите эту пищевую добавку, постарайтесь быть сдержанными и не употреблять ее ежедневно в больших количествах. Любимая пряность не стоит того, чтобы рисковать из-за нее своим здоровьем.