Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-полковник ФСБ поборол смертельную болезнь, несмотря на четыре пересадки сердца 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Врачам из Москвы удалось вылечить мужчину от рака после четырех пересадок сердца.
Не так давно бывший полковник ФСБ Михаил Песчиков обратился в больницу с жалобой на охрипший голос. Доктора поставили диагноз — рак гортани 3-й стадии с заболеванием сердца. Чтобы спасти пациента врачи решили удалить гортань. Операция прошла успешно, сейчас Песчикову лишь осталось разработать голос. Для этого он ходит со специальным аппаратом, учит стихи и читает скороговорки.
До того, как столкнуться с раком, экс-полковник уже пережил множество тяжелых операций. Несколько лет назад ему трансплантировали сердце, но, чтобы добиться удачного исхода, сделать это пришлось четыре раза.
Болезни и лекарства , ФСБ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как русских отучают от алкоголя11
Что делают люди, чтобы попасть к врачу без очереди16
Когда начинается старость1
Почему поцелуи опасны для здоровья5
Зачем дышать над картошкой при простуде
Видео
02:49
Как с помощью газеты проверить здоровье почек
Народная медицина
03:53
Врач рассказал, сколько меда можно есть в сутки
Народная медицина
02:43
Как связаны больные суставы и интим
ЗОЖ
02:25
Зачем дышать над картошкой при простуде
Народная медицина
06:58
Когда начинается старость
ЗОЖ
01:51
Как тело сигнализирует о разрушении печени
Болезни и лекарства
01:07
Почему нельзя наращивать ресницы перед МРТ
ЗОЖ Наука
03:40
Как похудеть на 50 кг за один день
Наука ЗОЖ
00:34
Что будет, если пить по бокалу вина в день
ЗОЖ
05:23
Опасных тропических клопов завезли в Россию
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение