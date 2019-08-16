Экс-полковник ФСБ поборол смертельную болезнь, несмотря на четыре пересадки сердца

Врачам из Москвы удалось вылечить мужчину от рака после четырех пересадок сердца.

Не так давно бывший полковник ФСБ Михаил Песчиков обратился в больницу с жалобой на охрипший голос. Доктора поставили диагноз — рак гортани 3-й стадии с заболеванием сердца. Чтобы спасти пациента врачи решили удалить гортань. Операция прошла успешно, сейчас Песчикову лишь осталось разработать голос. Для этого он ходит со специальным аппаратом, учит стихи и читает скороговорки.

До того, как столкнуться с раком, экс-полковник уже пережил множество тяжелых операций. Несколько лет назад ему трансплантировали сердце, но, чтобы добиться удачного исхода, сделать это пришлось четыре раза.