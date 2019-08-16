Врачам из Москвы удалось вылечить мужчину от рака после четырех пересадок сердца.
Не так давно бывший полковник ФСБ Михаил Песчиков обратился в больницу с жалобой на охрипший голос. Доктора поставили диагноз — рак гортани 3-й стадии с заболеванием сердца. Чтобы спасти пациента врачи решили удалить гортань. Операция прошла успешно, сейчас Песчикову лишь осталось разработать голос. Для этого он ходит со специальным аппаратом, учит стихи и читает скороговорки.
До того, как столкнуться с раком, экс-полковник уже пережил множество тяжелых операций. Несколько лет назад ему трансплантировали сердце, но, чтобы добиться удачного исхода, сделать это пришлось четыре раза.