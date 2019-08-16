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Как русских отучают от алкоголя 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Depositphotos
Многие русские не в состоянии вовремя остановиться, когда речь заходит об употреблении алкоголя. При этом помогает искусственно вызванная непереносимость алкоголя, пишет FAZ.
Согласно материалу, на фоне тяжелых жизненных условий в России употребление алкоголя для многих является постоянным соблазном, народная медицина изобрела несколько способов иммунизации против таких напитков. Больше всего в деревнях распространено кодирование, когда целитель заговаривает "пациента" при помощи магических заклинаний так, что его организм больше переносит алкоголь. Однако этот способ все чаще не работает, поэтому в этом случае обращаются к врачам, которые при помощи "лекарств" вызывают непереносимость алкогольных напитков.
Отмечается, что такая услуга стоит примерно €150. В качестве примера автор приводит плиточника из Рязани, который подвергся этой процедуре. Причем после введения "лекарства" врач продемонстрировал ему, как его организм будет реагировать на алкоголь. При этом мужчина не смог не только двигать конечностями, но и испытывал трудности с дыханием. В действительности ему ввели обычный физиологический раствор, но тем, кого кодируют, никогда не раскрывают, какому "колдовству" их подвергают.
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