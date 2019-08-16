Почему поцелуи опасны для здоровья

На просторах Интернета можно отыскать множество статей о том, почему поцелуи полезны для здоровья. И правда, это проявление любви укрепляет иммунитет, тренирует легкие, улучшает настроение и даже способно предотвратить инфаркт или инсульт. Но вместе с тем поцелуи нередко могут навредить нашему организму. И вот почему.

Стоматит и другие заболевания зубной полости

Грипп и ангина

Туберкулез

Герпес и гепатит — заразиться этими заболеваниями возможно, если у партнера во рту имеются ранки

Хламидиоз, гонорея, сифилис — все это также можно "подцепить" из ран

Язва желудка — переносчик этого заболевания бактерия Helicobacter

Мононуклеоз — эту болезнь также называют "болезнью поцелуев". Она передается с помощью вируса, распространяющегося через слюну. Прежде всего следует помнить об опасных заболеваниях, которые передаются во время поцелуя. Вот некоторые из них:

Помимо этого, американские исследователи выяснили, что некоторые марки губных помад добавляют в состав своих продуктов свинец. При регулярном попадании в организм человека этот элемент может крайне негативно сказаться на здоровье. Вот почему эксперты не советуют женщинам целоваться с накрашенными губами, если они беспокоятся о самочувствии своего партнера.