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Почему поцелуи опасны для здоровья 

Рамблер 58 минут назад
Фото: depositphotos.com
На просторах Интернета можно отыскать множество статей о том, почему поцелуи полезны для здоровья. И правда, это проявление любви укрепляет иммунитет, тренирует легкие, улучшает настроение и даже способно предотвратить инфаркт или инсульт. Но вместе с тем поцелуи нередко могут навредить нашему организму. И вот почему.
Прежде всего следует помнить об опасных заболеваниях, которые передаются во время поцелуя. Вот некоторые из них:
  • Стоматит и другие заболевания зубной полости
  • Грипп и ангина
  • Туберкулез
  • Герпес и гепатит — заразиться этими заболеваниями возможно, если у партнера во рту имеются ранки
  • Хламидиоз, гонорея, сифилис — все это также можно "подцепить" из ран
  • Язва желудка — переносчик этого заболевания бактерия Helicobacter
  • Мононуклеоз — эту болезнь также называют "болезнью поцелуев". Она передается с помощью вируса, распространяющегося через слюну.
Помимо этого, американские исследователи выяснили, что некоторые марки губных помад добавляют в состав своих продуктов свинец. При регулярном попадании в организм человека этот элемент может крайне негативно сказаться на здоровье. Вот почему эксперты не советуют женщинам целоваться с накрашенными губами, если они беспокоятся о самочувствии своего партнера.
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