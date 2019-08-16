Как один экзотический фрукт может спасти печень

Приходя в продуктовый магазин, мы нередко проходим мимо экзотических фруктов, опасаясь купить незрелый плод. На прилавках российских супермаркетов и правда бывает довольно сложно найти хороший кокос или вкусную папайю. Однако, если у вас есть проблемы с печенью, порой следует потратить время и отыскать хотя бы сочное манго, ведь именно оно может улучшить состояние печени.

Благодаря тому, что фрукт содержит множество различных антиоксидантов, ему удается нормализовать работу этого жизненно важного органа.

Помимо прочего не стоит забывать и о том, что манго — источник каротиноидов и бета-каротина. Эти вещества, попадая в организм, преобразуются в витамин А. Кроме того, манго богато витамином С, который, как известно, отлично укрепляет иммунную систему.

Но и это еще не все целебные свойства экзотического фрукта. Немногие знают, что манго содержит много клетчатки, которая необходима организму для хорошего пищеварения. В одном фрукте сконцентрировано 20% от суточной нормы клетчатки. Помимо этого фрукт помогает восполнить недостаток калия, а ведь именно он отвечает за полноценную работу кишечника.