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Какие упражнения помогут понизить давление 

Рамблер 1 час назад
В попытках понизить подскочившее давление люди нередко начинают принимать специальные медикаменты и кардинально менять свой рацион. Однако недавнее исследование показало, что справиться с гипертонией помогут простые упражнения.
В эксперименте приняли участие 70 добровольцев — 35 мужчин и 35 женщин. У людей регулярно измеряли артериальное давление и уровень адреналина в крови. Кроме того, все они питались примерно одинаково.
В конце исследования выяснилось, что люди, ежедневно начинающие свое утро с зарядки, имеют более низкое давление, чем те, кто избегает физических нагрузок. Кроме того, ученые установили, что на здоровье женщин помимо зарядки положительно влияют даже получасовые прогулки.
Подводя итог эксперимента, исследователи пришли к выводу, что даже самые элементарные занятия спортом помогают снизить давление не хуже, чем медикаменты.
Болезни и лекарства , Видео
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