О каких болезнях говорят сухие локти

Многие люди не обращают внимания на сухую кожу локтей, считая, что это лишь эстетическая проблема. Именно поэтому, если человек и решает с ней бороться, то только с помощью увлажняющего крема и масел. А между тем сухие локти нередко сигнализируют о серьезных болезнях.

Например, о сахарном диабете, гипотиреозе и гипертиреозе. Опасность заключается в том, что на локтях крайне тонкий кожный покров, где почти отсутствуют сальные железы. Кроме того, поверхность этой части тела покрыта складками, из-за чего распознать болезни подчас бывает непросто.

Помимо прочего сухие локти могут свидетельствовать о проблемах в работе щитовидной железы, а также о низком или высоком содержании некоторых гормонов. При обнаружении данного симптома следует сдать анализ крови.

А вот если на локтях появилась красная сыпь или чешуйки, это может говорить о псориазе, который практически не поддается лечению.

Однако не всегда сухие локти — это симптом тяжелой болезни. Порой это лишь признак того, что вашему организму не хватает витаминов А и Е.