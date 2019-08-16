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О каких болезнях говорят сухие локти 

Рамблер 1 час назад
Многие люди не обращают внимания на сухую кожу локтей, считая, что это лишь эстетическая проблема. Именно поэтому, если человек и решает с ней бороться, то только с помощью увлажняющего крема и масел. А между тем сухие локти нередко сигнализируют о серьезных болезнях.
Например, о сахарном диабете, гипотиреозе и гипертиреозе. Опасность заключается в том, что на локтях крайне тонкий кожный покров, где почти отсутствуют сальные железы. Кроме того, поверхность этой части тела покрыта складками, из-за чего распознать болезни подчас бывает непросто.
Помимо прочего сухие локти могут свидетельствовать о проблемах в работе щитовидной железы, а также о низком или высоком содержании некоторых гормонов. При обнаружении данного симптома следует сдать анализ крови.
А вот если на локтях появилась красная сыпь или чешуйки, это может говорить о псориазе, который практически не поддается лечению.
Однако не всегда сухие локти — это симптом тяжелой болезни. Порой это лишь признак того, что вашему организму не хватает витаминов А и Е.
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Болезни и лекарства , Видео
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