Медики назвали продукты, которые снизят риск рака

Популярный медик Уильям Ли назвал список продуктов, которые предотвратят риск развития онкологии.

Так, по его мнению, особенно помогут в этом деле овощи. При этом самыми эффективными станут томаты. Именно в них содержится ликопин, который замедляет мутацию здоровых клеток и предотвращает развитие онкологии.

Кроме того, ученые из Дании и Австралии, выяснили, что в борьбе с раковыми заболеваниями помогут мощные антиоксиданты флавоноиды. Они содержатся в цитрусовых, чернике, петрушке, зеленом чае, арахисе и даже в темном шоколаде.