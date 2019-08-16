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Медики назвали продукты, которые снизят риск рака 

Рамблер 5 часов назад
Популярный медик Уильям Ли назвал список продуктов, которые предотвратят риск развития онкологии.
Так, по его мнению, особенно помогут в этом деле овощи. При этом самыми эффективными станут томаты. Именно в них содержится ликопин, который замедляет мутацию здоровых клеток и предотвращает развитие онкологии.
Кроме того, ученые из Дании и Австралии, выяснили, что в борьбе с раковыми заболеваниями помогут мощные антиоксиданты флавоноиды. Они содержатся в цитрусовых, чернике, петрушке, зеленом чае, арахисе и даже в темном шоколаде.
Болезни и лекарства , Видео , Уильям Ли
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