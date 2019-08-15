Симптомы каких болезней проявляются на лице

Иногда проходят годы, прежде чем у человека появится повод и желание пойти к врачу. Любые заболевания проще лечить, если выявить их на ранней стадии, не дожидаясь пока станет совсем плохо. Рассказываем, симптомы каких болезней можно "прочитать" по лицу и что с этим делать дальше.

Глаза

Не только зеркало души, но и некоторых заболеваний. Частые отеки и постоянная припухлость век говорит о возможном нарушении работы щитовидной железы или почечной недостаточности. Покраснение глазных яблок и слезотечение указывает на конъюктивит — воспаление слизистой — это требует немедленного внимания специалиста. Постоянно дергающееся веко может свидетельствовать о низком уровне магния, из-за которого может нарушиться работа сердца и сосудов.

Лоб

Появление морщин мы привыкли списывать на естественные процессы старения, однако не всегда это так. Если на лбу в неожиданно образовались глубокие поперечные борозды, это говорит о нарушении работы желудочно-кишечного тракта. Вертикальные морщины на переносицы указывают на проблемы с печенью и желчным пузырем.

Щеки

Бледность тканей и зеленоватый оттенок кожи может говорить о железодефицитной анемии. Это заболевание может иметь опасные последствия: снижается иммунитет, появляются тяжелые осложнения, влияющие на работу сердца и легких. Поэтому так важно вовремя заметить и пройти курс лечения. Румянец на щеках также не всегда является показателем отменного здоровья. Если ваши щеки покраснели не от мороза или физических нагрузок, стоит обратиться к врачу, чтобы исключить сахарный диабет и нормализовать артериальное давление.

Нос

На нарушение работы сердца и легких укажет синеватый кончик носа. Красный нос говорит о повышенном давлении.

Губы

Трещины в уголках губ говорят о нехватке витаминов группы В и таких микроэлементов, как железо и цинк. Все это может привести к нарушениям работы нервной системы и снижению зрения.

Отнеситесь внимательно к собственному здоровью и запишитесь к врачу, если заметили у себя один или несколько симптомов.