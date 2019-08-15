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Можно ли вылечить «зеркальную болезнь» 

Рамблер 25 минут назад
Фото: depositphotos.com
Зеркальной болезнью привыкли пугать друг друга мужчины, имея в виду отросший живот, который страшно мешает жить и чувствовать себя полноценным. Но многие из них даже не догадываются, какую патологию называют зеркальной болезнью врачи. Причем страдают от нее в раной степени и мужчины, и женщины.
В человеческом теле "спрятано" множество органов, некоторые из них парные — как почки, легкие, глаза или яичники, а другие непарные — например, сердце, печень, селезенка или желчный пузырь.
В редких случаях органы оказываются расположены зеркально относительно привычной нормы, сердце может оказаться справа, а печень, наоборот, слева. С точки зрения анатомии, это считается вариантом нормы, хотя и довольно редким. А называется это явление транспозицией внутренних органов или зеркальной болезнью и встречается не чаще, чем у одного человека из десяти тысяч.
Как правило, люди не замечают, что их органы расположены с другой стороны, пока не столкнутся с необходимостью медицинского обследования.
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