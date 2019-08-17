Что не так с валидолом

В России заболевания сердечно-сосудистой системы встречаются у большинства граждан в возрасте за 55 лет. При этом самым популярными лекарствами "от сердца" в домашней аптечке являются корвалол и валидол. Корвалол опасен тем, что содержит барбитураты, вызывающее привыкание и подавляющие дыхательную деятельность. Что касается валидола, то сам по себе он безвреден, но и не полезен. По эффективности валидол можно сравнить с ментоловой конфеткой.

Для пенсионеров с реальными сердечными проблемам валидол опасен тем, что часто замещает в домашней аптечке действительно эффективное для сердечников лекарство — нитроглицерин. При легком приступе или повышенной тревожности ментол и сахар, содержащиеся в валидоле, помогут. Но использовать его в качестве лекарства первой помощи при приступе ишемической болезни сердца чревато гибелью. Особенно важно иметь препараты на основе нитроглицерина пожилым дачникам, к которым "скорая" в случае серьезного приступа может не успеть доехать.